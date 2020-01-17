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17:18, 17 января 2020 200
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Массовое ДТП в Адыгее попало на видео

Массовое ДТП в Адыгее попало на видео

ДТП на трассе М-4 «Дон» под Адыгейском, где из-за тумана и гололеда столкнулось более 20 машин, попало на видео, соответствующий ролик опубликован в группе «23 регион».

На кадрах видно, что машины сталкивались друг с другом одна за другой. В результате автомобили получили серьезные повреждения. Также известно, что число пострадавших в ДТП увеличилось до 12.

Напомним, в пятницу, 17 января, на трассе М-4 «Дон» в Адыгее столкнулись 20 легковых машин.


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