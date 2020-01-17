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Директор рязанского лицея для одаренных детей покинула свою должность. Об этом РЗН. инфо сообщили в лицее № 52 в Приокском.
В четверг, 16 января, Ангелина Малистова провела свой последний рабочий день. Она возглавляла учебное учреждение с 2008 года.
Исполняющей обязанности директора назначена замдиректора по учебной работе Светлана Гардер.
Отметим, что лицей № 52 на улице Космонавтов
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