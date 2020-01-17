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15:40, 17 января 2020 343
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Директор рязанского лицея для одаренных детей покинула свою должность

Директор рязанского лицея для одаренных детей покинула свою должность

Директор рязанского лицея для одаренных детей покинула свою должность. Об этом РЗН. инфо сообщили в лицее № 52 в Приокском.

В четверг, 16 января, Ангелина Малистова провела свой последний рабочий день. Она возглавляла учебное учреждение с 2008 года.

Исполняющей обязанности директора назначена замдиректора по учебной работе Светлана Гардер.

Отметим, что лицей № 52 на улице Космонавтов позиционирует себя как учреждение для обучения и воспитания одаренных детей. С 2008 году на базе лицея работает Центр развития интеллектуально-одаренных детей школ города.


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