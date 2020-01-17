Арендатора турлатовского полигона оштрафовали за горевший летом мусор

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Арендатора турлатовского полигона ООО «Экошлак» оштрафовали за горевший летом мусор. Об этом
Проверка показала, что «Экошлак» эксплуатировал полигон с нарушением экологического законодательства. Это привело в неоднократному возгоранию мусора в августе 2019 года.
ООО «Экошлак» привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 6.35 КоАП («Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления») и оштрафовали на 200 тысяч рублей.
Устранение нарушений контролирует природоохранная прокуратура.
Напомним, в октябре 2019 года рязанская межрайонная природоохранная прокуратура
По делу в суде
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