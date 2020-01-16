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11:41, 16 января 2020 82
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Житель Клепиковского района избил и ограбил пенсионерку-инвалида

Житель Клепиковского района избил и ограбил пенсионерку-инвалида

Житель Клепиковского района избил и ограбил пенсионерку-инвалида. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в деревне Первушкино. Пьяный мужчина залез в дом к 53-летней женщине. Когда злоумышленник начал начал осматривать одежду и мебель, пенсионерка пыталась помешать ему и громко требовала прекратить.

Тогда рецидивист повалил инвалидное кресло и несколько раз ударил женщину ногой по голове. Затем грабитель нашел в шкафу кошелек, забрал из него три тысячи рублей и скрылся.

Пострадавшая описала внешность мужчины. По этим приметам полицейские узнали 35-летнего местного жителя, который неоднократно был судим за угрозу убийством, кражу и грабеж. Суммарно он, отбывая наказание, провел в местах лишения свободы около десяти лет.

Оперативники разыскали и задержали рецидивиста. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ. Подозреваемого взяли под стражу.


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