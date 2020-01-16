«Зеленый сад» определил победителей акции и начал разыгрывать новые призы

С 1 ноября по 31 декабря 2019 года «Зеленый сад» провел акцию, посвященную 19-летию основания Группы компаний. Всем покупателям жилья в ЖК «Еврокласс — 1» и ЖК « Еврокласс — 2 » крупнейший рязанский застройщик сделал подарки на выбор — кладовку на этаже или чистовую отделку квартиры «White Box».

Кроме того, среди всех новых обладателей квартир в жилом квартале «Еврокласс» провели розыгрыш быстрого ремонта «RENT».

Призы разыгрывались в два этапа. Сначала определили победителя среди тех, кто сделал покупку в ноябре. В декабре 2019 года им стала Валентина Сидорова, купившая квартиру в ЖК «Еврокласс — 2» в Кальном. Розыгрыш второго приза среди ставших обладателями квартир в декабре состоялся уже в январе 2020 года. Быстрый ремонт «RENT» выиграли Денис и Алина Гольм, обладатели нового жилья в ЖК «Еврокласс — 2».

«Зеленый сад» предлагает победителям конкурса на выбор три готовых стилистических решения для ремонта и отделки нового жилья. Экономия на ремонтных работах и отделочных материалах составит до 400 тысяч рублей. Также обладателям квартиры дают пятилетнюю гарантия на все работы и установленное в квартире оборудование.

Начиная с 3 января 2020 года «Зеленый сад» проводит для покупателей квартир в жилом квартале «Еврокласс» еще одну акцию — «Зеленый январь» . Разыгрываются скидки на покупку жилья и кладовые помещения. При этом каждый покупатель гарантированно получает один из 25 видов ценных призов, соответствующих определенной дате — это дорогая бытовая техника и электроника, полезные и стильные предметы домашней утвари. Акция продлится до 31 января 2020 года.

Полную информацию об акциях, а также возможностях и вариантах покупки квартир в новых жилых комплексах Группы компаний «Зеленый сад» можно получить в отделе продаж по адресу: Рязань, Солотчинское шоссе, 2. Телефон: +7 (4912) 777-777.