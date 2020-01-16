«Зеленый сад» определил победителей акции и начал разыгрывать новые призы

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С 1 ноября по 31 декабря 2019 года «Зеленый сад» провел акцию, посвященную 19-летию основания Группы компаний. Всем покупателям жилья в
Кроме того, среди всех новых обладателей квартир в жилом квартале «Еврокласс» провели розыгрыш быстрого ремонта «RENT».
Призы разыгрывались в два этапа. Сначала определили победителя среди тех, кто сделал покупку в ноябре. В декабре 2019 года им стала Валентина Сидорова, купившая квартиру в ЖК «Еврокласс — 2» в Кальном. Розыгрыш второго приза среди ставших обладателями квартир в декабре состоялся уже в январе 2020 года. Быстрый ремонт «RENT» выиграли Денис и Алина Гольм, обладатели нового жилья в ЖК «Еврокласс — 2».
«Зеленый сад» предлагает победителям конкурса на выбор
Начиная с 3 января 2020 года «Зеленый сад» проводит для покупателей квартир в жилом квартале «Еврокласс»
Полную информацию об акциях, а также возможностях и вариантах покупки квартир в новых жилых комплексах Группы компаний «Зеленый сад» можно получить в отделе продаж по адресу: Рязань, Солотчинское шоссе, 2. Телефон: +7 (4912) 777-777.
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