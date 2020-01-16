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За сутки с рязанских улиц вывезли около 500 кубометров снега. Об этом сообщил
Кроме того, проезжую часть посыпали пескосоляной смесью и противогололедным реагентом. Всего израсходовано свыше 40 кубометров смесей.
В работах по уборке и благоустройству города задействовали более 200 сотрудников и 140 единиц техники.
В ночь с 16 на 17 января снег вывезут с улиц Горького, Грибоедова, Есенина и Касимовского шоссе с 22:00 до 6:00.
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