За неделю в Рязанской области подешевели рис и соль

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За неделю, с 9 по 13 января, в Рязанской области на 0,8% подешевел рис. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.
Цены также опустились на:
Подорожали за это время молоко, ряд овощей, яблоки, баранина, яйца куриные, сливочное масло и чай.
Цены на мороженую рыбу, говядину, свинину, пшеничную муку, пшено, крупу гречневую-ядрицу, вермишель, морковь не изменилась.
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