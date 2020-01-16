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16:43, 16 января 2020 81
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За неделю в Рязанской области подешевели рис и соль

За неделю в Рязанской области подешевели рис и соль

За неделю, с 9 по 13 января, в Рязанской области на 0,8% подешевел рис. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.

Цены также опустились на:

  • соль — на 0,6%;
  • сахар-песок — на 0,5%;
  • мясо кур — на 0,3%;
  • ржаной и ржано-пшеничный хлеб — на 0,3%;
  • подсолнечное масло — на 0,2%.

Подорожали за это время молоко, ряд овощей, яблоки, баранина, яйца куриные, сливочное масло и чай.

Цены на мороженую рыбу, говядину, свинину, пшеничную муку, пшено, крупу гречневую-ядрицу, вермишель, морковь не изменилась.


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