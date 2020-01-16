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19:50, 16 января 2020 190
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За год от отравления алкоголем скончались 163 рязанца

За год от отравления алкоголем скончались 163 рязанца

За 2019 год от отравления алкоголем скончались 163 рязанца. Всего было зафиксировано 577 случаев отравления. Об этом сообщил сайт регионального управления Роспотребнадзора.

«В структуре смертельных случаев отравлений от токсического действия алкоголя преобладают летальные исходы от отравления этиловым спиртом (этанолом) — 84,2%, смертельные исходы от употребления суррогатов алкоголя составляют — 8,1%", — говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что наибольшее количество отравлений от алкоголя регистрируется в возрасте от 40 до 44 лет.

В 2019 году зарегистрировали десять случаев отравлений алкоголем у подростков, в том числе один — с летальным исходом.

«В структуре пострадавших от токсического действия алкоголя преобладает мужское население, на долю которого приходится 85% всех отравлений и летальных исходов», — добавили в ведомстве.


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