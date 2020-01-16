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Врачи ОКБ призвали рязанцев стать донорами, об этом
Отмечается, что пациентам часто требуется переливание крови. Его проводят людям, которые попали в ДТП, получили травмы, нуждаются в сложной операции.
«Какая у вас группа крови и резус-фактор, не имеет значения. Важно, что ваше неравнодушие поможет спасти наших пациентов», — говорится в сообщении.
Доноров пригласили в отделение переливания крови с 8:30 до 12:00 каждый день, кроме понедельника. При себе необходимо иметь паспорт. Каждому сдавшему кровь гарантирована денежная компенсация.
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