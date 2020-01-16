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14:39, 16 января 2020 55
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Врачи ОКБ призвали рязанцев стать донорами

Врачи ОКБ призвали рязанцев стать донорами

Врачи ОКБ призвали рязанцев стать донорами, об этом сообщил сайт ОКБ.

Отмечается, что пациентам часто требуется переливание крови. Его проводят людям, которые попали в ДТП, получили травмы, нуждаются в сложной операции.

«Какая у вас группа крови и резус-фактор, не имеет значения. Важно, что ваше неравнодушие поможет спасти наших пациентов», — говорится в сообщении.

Доноров пригласили в отделение переливания крови с 8:30 до 12:00 каждый день, кроме понедельника. При себе необходимо иметь паспорт. Каждому сдавшему кровь гарантирована денежная компенсация.


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