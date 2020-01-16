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8:38, 16 января 2020 229
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В суде Новокузнецка открыли стрельбу, погиб пристав

В суде Новокузнецка открыли стрельбу, погиб пристав

Мужчина открыл стрельбу в здании суда в Новокузнецке, погиб судебный пристав, сообщает управление СК по Кузбассу.

По версии следствия, 45-летний мужчина пришел с ружьем в здание мирового суда. Его попытался остановить пристав, которому нападавший выстрелил в живот. Затем он выстрелил в женщину, которая была свидетельницей по делу.

Пострадавших госпитализировали, пристав умер в больнице. Женщина получила ранение дробью в лицо.

Стрелявший оказался подсудимым по одному из дел, которые рассматривают мировые судьи. В настоящий момент его задержали сотрудники Росгвардии.

Возбуждено уголовное дело.


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