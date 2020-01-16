В суде Новокузнецка открыли стрельбу, погиб пристав

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Мужчина открыл стрельбу в здании суда в Новокузнецке, погиб судебный пристав,
По версии следствия, 45-летний мужчина пришел с ружьем в здание мирового суда. Его попытался остановить пристав, которому нападавший выстрелил в живот. Затем он выстрелил в женщину, которая была свидетельницей по делу.
Пострадавших госпитализировали, пристав умер в больнице. Женщина получила ранение дробью в лицо.
Стрелявший оказался подсудимым по одному из дел, которые рассматривают мировые судьи. В настоящий момент его задержали сотрудники Росгвардии.
Возбуждено уголовное дело.
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