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13:32, 16 января 2020 214
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В Рязани на обновление оборудования кардиологической и онкологической служб потратят 630 миллионов

В Рязани на обновление оборудования кардиологической и онкологической служб потратят 630 миллионов

В 2020 году в Рязани на обновление оборудования кардиологической и онкологической служб потратят 630 миллионов. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

В перечне оказались магнитно-резонансный томограф для ОКБ, аппарат брахиотерапии, роботизированная система гистологической и иммуногистохимической диагностики, ускорительный комплекс для радиотерапии, различные анализаторы для онкоцентра.

В частности, для кардиоцентра купят ангиографический комплекс с возможностью выполнения эндоваскулярных диагностических и лечебных вмешательств на брахиоцефальных, внутримозговых, коронарных артериях, в ОКБ — 16 аппаратов искусственной вентиляции легких, передвижной ультразвуковой аппарат для исследования сердца и сосудов, столы для кинезотерапии и функциональные кровати.


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