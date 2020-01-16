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15:31, 16 января 2020 139
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В России появился сервис по онлайн-оплате недвижимости картой

В России появился сервис по онлайн-оплате недвижимости картой

Первый в России сервис онлайн-оплаты жилой недвижимости, кладовых помещений и машино-мест с помощью банковских карт запущен группой ПИК в сотрудничестве со Сбербанком, передает РБК.

Для покупателей недвижимости опция доступна с конца декабря 2019 года, уже проведено 12 таких сделок. Безналичная оплата банковской картой возможна, если покупатель вносит всю сумму сразу.

Перед покупкой квартиру нужно забронировать на сайте, для этого нужно указать личные данные и контакты. После получения доступа в личный кабинет покупатель может оплатить недвижимость.

Перевод денег осуществляется на специальный счет, доступ к которому девелопер получает после регистрации сделки. Комиссию за такую операцию не берут.


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