Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:59, 16 января 2020 113
 0    0

В пятницу в Рязанской области потеплеет до +5 градусов

В пятницу в Рязанской области потеплеет до +5 градусов

В пятницу, 17 января, в Рязанской области потеплеет до +5 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Ночью небольшие и днем небольшие осадки. На дорогах гололедица.

Ветер западный, 5-10 метров в секунду, ночью в отдельных районах порывы до 15 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью -4, +1 градус; днем 0, +5 градусов.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
В рязанской академии тенниса подвели итоги года

В рязанской академии тенниса подвели итоги года

На кортах академии за 2019 год прошло более 15 турниров различного уровня.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:20, 8 января 2020 4 305
Под Рязанью произошла массовая авария, погибли люди
9:42, 4 января 2020 4 065
Росстандарт назвал рязанские заправки с некачественным топливом 2
9:23, 6 января 2020 2 206
Синоптики рассказали о погоде в Рязани на текущую неделю
16:01, 4 января 2020 2 033
В Рязани устроят трехдневный фестиваль огня и света
16:49, 2 января 2020 2 767
Первый канал показал, как в Рязани отпраздновали Новый год 5
Все новости
Голосования

Вы довольны Новогодней столицей — 2020?

Окончание опроса: 28.01.2020
Архив голосований
Форум