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12:33, 16 января 2020 342
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В подъезде рязанского дома на женщину напал насильник

В подъезде рязанского дома на женщину напал насильник

В подъезде одного из рязанских домов на женщину напал насильник. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Инцидент произошел в ночь на 8 января. Известно, что рязанка возвращалась домой, когда на нее напали. Неизвестный попытался изнасиловать жертву, но та стала сопротивляться и громко кричать. Испугавшись, злоумышленник убежал.

Подозреваемого удалось задержать по горячим следам, им оказался 25-летний рязанец. В отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 131 УК.

Мужчину арестовали, расследование продолжается.


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