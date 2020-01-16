В подъезде рязанского дома на женщину напал насильник

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В подъезде одного из рязанских домов на женщину напал насильник. Об этом сообщил
Инцидент произошел в ночь на 8 января. Известно, что рязанка возвращалась домой, когда на нее напали. Неизвестный попытался изнасиловать жертву, но та стала сопротивляться и громко кричать. Испугавшись, злоумышленник убежал.
Подозреваемого удалось задержать по горячим следам, им оказался 25-летний рязанец. В отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 131 УК.
Мужчину арестовали, расследование продолжается.
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