В Кораблинском районе откроют новый ФАП

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Фото: Издательство «Пресса»
В селе Ключ Кораблинском районе откроют новый ФАП. Сдачу в эксплуатацию запланировали на март-апрель. Об этом пишет ИД «
Отмечается, что фельдшерско-акушерский пункт начали возводить на месте прежнего.
«В настоящее время здание смонтировано, завозят оборудование. ФАП будет обслуживать 930 человек, преимущественно это жители трех населенных пунктов — Ключа, Быковской Степи, Демьянова. Прием пациентов будут вести два фельдшера», — рассказала заместитель главного врача Галина Калинина.
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