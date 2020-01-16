В Касимовском районе «девятка» сбила пенсионера

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: УМВД по Рязанской области
Вечером в среду, 15 января, в селе Которово Касимовского района произошло ДТП. Об этом сообщила
Примерно в 19:00 на 11-м километре дороги «Касимов — Дмитриево» 47-летний житель деревни Лазарево на ВАЗ-2109 сбил 65-летнего мужчину. По предварительной информации, пешеход находился на проезжей части.
В результате ДТП пенсионер получил травмы, с которыми его госпитализировали.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанцы выступят на международном фестивале команд КВН в Сочи
|
cледующая новость →На площади Попова незаконно продавали алкоголь
ООО «РГМЭК» приглашает потребителей принять участие в пилотном проекте.