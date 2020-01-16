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Вечером в четверг, 16 января, в Кальном образовалась пробка из-за сломавшегося светофора.
Светофор сломался возле гипермаркета «Глобус». Движение регулируется автоинспектором.
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», затор образовался на Касимовском шоссе, улицах Советской Армии, Большой и Новоселов.
Скорость потока на некоторых участках не превышает пяти километров в час.
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