В БСМП обокрали пациента, отравившегося алкоголем

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В одной из палат рязанской БСМП обокрали пациента, который поступил с алкогольным отравлением. Об этом сообщила
Когда 52-летний мужчина пришел в себя, он не обнаружил своей куртки с пятью тысячами рублей и телефоном.
Выяснилось, что к краже причастен сосед потерпевшего по палате. 57-летний мужчина предположил, что рязанец не вспомнит, в какой одежде его доставили в больницу, и решил ее забрать.
Подозреваемого задержали, у него обнаружили телефон и остатки денег. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК.
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