Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:37, 16 января 2020 140
 0    0

Сотрудниц рязанского детсада осудили за мошенничество

Сотрудниц рязанского детсада осудили за мошенничество

Фото: Pixabay.com

Двух сотрудниц одного из рязанских детсадов осудили за мошенничество. Об этом сообщил сайт облпрокуратуры.

Известно, что женщины использовали свое служебное положение и выплачивали деньги людям, которые на самом деле не работали в детском саду. Таким образом они похитили 654 075 рублей.

Советский райсуд признал рязанок виновными и взыскал с них ущерб в размере 636 тысяч рублей.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
22 часа назад
В новый год в новом статусе. РГМЭК стала Агрегатором управления спросом на электрическую энергию

В новый год в новом статусе. РГМЭК стала Агрегатором управления спросом на электрическую энергию

ООО «РГМЭК» приглашает потребителей принять участие в пилотном проекте.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:20, 8 января 2020 4 301
Под Рязанью произошла массовая авария, погибли люди
9:42, 4 января 2020 4 055
Росстандарт назвал рязанские заправки с некачественным топливом 2
9:23, 6 января 2020 2 200
Синоптики рассказали о погоде в Рязани на текущую неделю
16:01, 4 января 2020 2 027
В Рязани устроят трехдневный фестиваль огня и света
16:49, 2 января 2020 2 757
Первый канал показал, как в Рязани отпраздновали Новый год 5
Все новости
Голосования

Вы довольны Новогодней столицей — 2020?

Окончание опроса: 28.01.2020
Архив голосований
Форум