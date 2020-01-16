Сотрудниц рязанского детсада осудили за мошенничество

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Двух сотрудниц одного из рязанских детсадов осудили за мошенничество. Об этом сообщил
Известно, что женщины использовали свое служебное положение и выплачивали деньги людям, которые на самом деле не работали в детском саду. Таким образом они похитили 654 075 рублей.
Советский райсуд признал рязанок виновными и взыскал с них ущерб в размере 636 тысяч рублей.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЖитель Клепиковского района избил и ограбил пенсионерку-инвалида
|
cледующая новость →«Зеленый сад» определил победителей акции и начал разыгрывать новые призы
ООО «РГМЭК» приглашает потребителей принять участие в пилотном проекте.