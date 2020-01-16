Солнечно и без осадков. Прогноз погоды в Рязанской области на пятницу и выходные

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В пятницу, 17 января, потеплеет до +3 градусов. Без осадков. Ночью до нуля.
В субботу и воскресенье ожидается солнечная погода. Температура воздуха будет колебаться от 0 до -2.
Ночами от -3 до -4. Согласно прогнозу, осадков не будет.
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