СМИ узнали личность открывшего огонь в суде Новокузнецка стрелка

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Мужчина, открывший огонь в здании суда в Новокузнецке, был фигурантом дела об умышленном уничтожении чужого имущества. По информации
Пакалов в августе 2018 года стал участником конфликта с наездом трактора на частный дом. По уголовному делу об умышленном уничтожении имущества он проходил потерпевшим. Также известно, что после суда мужчина отмечал, что был «категорически не согласен с судебным решением».
Напомним, ранее стало известно, что мужчина
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →В пятницу в Рязанской области потеплеет до +5 градусов
ООО «РГМЭК» приглашает потребителей принять участие в пилотном проекте.