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13:05, 16 января 2020 48
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СМИ узнали личность открывшего огонь в суде Новокузнецка стрелка

СМИ узнали личность открывшего огонь в суде Новокузнецка стрелка

Мужчина, открывший огонь в здании суда в Новокузнецке, был фигурантом дела об умышленном уничтожении чужого имущества. По информации РБК, имя стрелявшего — Артем Пакалов, он был потерпевшим по делу.

Пакалов в августе 2018 года стал участником конфликта с наездом трактора на частный дом. По уголовному делу об умышленном уничтожении имущества он проходил потерпевшим. Также известно, что после суда мужчина отмечал, что был «категорически не согласен с судебным решением».

Напомним, ранее стало известно, что мужчина открыл стрельбу в здании суда в Новокузнецке. Сначала он застрелил пристава, затем выстрелил в женщину, которая была свидетельницей по делу.


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