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Фото: Издательство «Пресса»
Шацкие подростки, сломавшие коляску многодетной матери, извинились. Это произошло 10 января, в день рождения ее младшего сына, который по вине молодых людей был лишен прогулок. Об этом пишет ИД «
«Сначала пришел один парень вместе с мамой, следом другой. Оба извинились перед нами, один из них принес пирог и фрукты для ребенка», — рассказала пострадавшая Елена Баранова.
Коляску многодетная семья восстановила своими силами. В отношении двух подростков 16 и 17 -летнего возраста составили административный протокол. Материалы рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних на следующей неделе.
Ранее сообщалось, что подростки сломали коляску многодетной матери и
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