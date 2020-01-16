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18:19, 16 января 2020 185
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Шацкие подростки, сломавшие коляску многодетной матери, извинились

Шацкие подростки, сломавшие коляску многодетной матери, извинились

Фото: Издательство «Пресса»

Шацкие подростки, сломавшие коляску многодетной матери, извинились. Это произошло 10 января, в день рождения ее младшего сына, который по вине молодых людей был лишен прогулок. Об этом пишет ИД «Пресса».

«Сначала пришел один парень вместе с мамой, следом другой. Оба извинились перед нами, один из них принес пирог и фрукты для ребенка», — рассказала пострадавшая Елена Баранова.

Коляску многодетная семья восстановила своими силами. В отношении двух подростков 16 и 17 -летнего возраста составили административный протокол. Материалы рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что подростки сломали коляску многодетной матери и сняли это на видео.


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