Сараевец убил женщину ударом в живот

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Житель Сараевского района до смерти забил свою сожительницу. Об этом сообщил
Инцидент произошел 17 сентября 2019 года. Пара находилась дома в селе Витуша и выпивала. Когда сожители поссорились, 45-летний мужчина ударил женщину кулаком в живот.
С травмой потерпевшую доставили в больницу, где она скончалась на следующий день.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК. Материалы передали в суд.
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