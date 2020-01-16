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11:21, 16 января 2020 141
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Сараевец убил женщину ударом в живот

Сараевец убил женщину ударом в живот

Житель Сараевского района до смерти забил свою сожительницу. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Инцидент произошел 17 сентября 2019 года. Пара находилась дома в селе Витуша и выпивала. Когда сожители поссорились, 45-летний мужчина ударил женщину кулаком в живот.

С травмой потерпевшую доставили в больницу, где она скончалась на следующий день.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК. Материалы передали в суд.


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