Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:04, 16 января 2020 168
 0    0

Рязанский губернатор назвал закономерным решение Медведева об отставке Правительства

Рязанский губернатор назвал закономерным решение Медведева об отставке Правительства

Рязанский губернатор Николай Любимов прокомментировал заявление Дмитрия Медведева об отставке российского Правительства. По его словам, это решение стало «закономерным следствием предстоящих перемен», о которых Владимир Путин сказал в своем послании.

«Следует ожидать, что новый состав главного органа исполнительной власти страны будет утверждаться по той схеме, которую озвучил сегодня президент страны», — отметил Любимов.

Губернатор также обратил внимание на инициативу Путина об усилении роли глав субъектов. По мнению Любимова, на сегодняшний день федеральная власть уже взяла за правило для себя слушать и слышать руководителей регионов.

«Таким образом, губернаторы должны быть готовы предлагать свои идеи и конструктивно взаимодействовать с федеральной властью», — заключил он.

Напомним, ранее Николай Любимов также прокомментировал послание Владимира Путина.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Все новости
Новости
Архив
20 часов назад
В новый год в новом статусе. РГМЭК стала Агрегатором управления спросом на электрическую энергию

В новый год в новом статусе. РГМЭК стала Агрегатором управления спросом на электрическую энергию

ООО «РГМЭК» приглашает потребителей принять участие в пилотном проекте.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:20, 8 января 2020 4 298
Под Рязанью произошла массовая авария, погибли люди
9:42, 4 января 2020 4 034
Росстандарт назвал рязанские заправки с некачественным топливом 2
9:23, 6 января 2020 2 171
Синоптики рассказали о погоде в Рязани на текущую неделю
16:01, 4 января 2020 2 002
В Рязани устроят трехдневный фестиваль огня и света
16:49, 2 января 2020 2 744
Первый канал показал, как в Рязани отпраздновали Новый год 5
Все новости
Голосования

Вы довольны Новогодней столицей — 2020?

Окончание опроса: 28.01.2020
Архив голосований
Форум