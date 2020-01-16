Рязанский губернатор назвал закономерным решение Медведева об отставке Правительства

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Рязанский губернатор Николай Любимов прокомментировал заявление Дмитрия Медведева об
«Следует ожидать, что новый состав главного органа исполнительной власти страны будет утверждаться по той схеме, которую озвучил сегодня президент страны», — отметил Любимов.
Губернатор также обратил внимание на инициативу Путина об усилении роли глав субъектов. По мнению Любимова, на сегодняшний день федеральная власть уже взяла за правило для себя слушать и слышать руководителей регионов.
«Таким образом, губернаторы должны быть готовы предлагать свои идеи и конструктивно взаимодействовать с федеральной властью», — заключил он.
Напомним, ранее Николай Любимов также
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