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13:29, 16 января 2020 219
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Рязанские полицейские рассказали, как не стать жертвой мошенников

Рязанские полицейские рассказали, как не стать жертвой мошенников

Рязанские полицейские рассказали, как не стать жертвой мошенников. Рекомендации размещены на сайте регионального УМВД.

Правоохранители предупредили, что мошенники часто представляются сотрудниками банков, узнают данные карты и остаток суммы на счете, после чего выясняют у жертв код подтверждения операции и переводят себе деньги.

Оперативники также рекомендуют не сообщать незнакомцам данные своих банковских карт.

«Ни в коем случае нельзя сообщать собеседникам коды подтверждения операций, получаемых через SMS», — говорится в сообщении.

О подозрительных звонках стражи порядка попросили немедленно сообщать по телефону 02 (с мобильного — по телефону 102).


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