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Рязанские полицейские рассказали, как не стать жертвой мошенников. Рекомендации размещены на
Правоохранители предупредили, что мошенники часто представляются сотрудниками банков, узнают данные карты и остаток суммы на счете, после чего выясняют у жертв код подтверждения операции и переводят себе деньги.
Оперативники также рекомендуют не сообщать незнакомцам данные своих банковских карт.
«Ни в коем случае нельзя сообщать собеседникам коды подтверждения операций, получаемых через SMS», — говорится в сообщении.
О подозрительных звонках стражи порядка попросили немедленно сообщать по телефону 02 (с мобильного — по телефону 102).
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