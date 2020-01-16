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Рязанец организовал подпольный игровой клуб,
Установлено, в нежилом помещении, расположенном в одном из домов на улице 4-я Линия, 31-летний мужчина для того, чтобы заработать проводил азартные игры с использованием оборудования. В зале заведения было размещено 12 игровых автоматов.
В ограниченный круг клиентов заведения входили знакомые подозреваемого, которые пропускались в зал «конспиративно». Оперативники опросили посетителй клуба, а затем задержали нарушителя.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 171.2 «Незаконные организация и проведение азартных игр». Теперь ему грозит штраф в размере — 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.
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