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Рязанцы выступят на международном фестивале команд КВН в Сочи. Об этом сообщило министерство образования и молодежной политики региона.
В четверг, 16 января, выступление покажет первая рязанская команда «По-братски».
Также в первом туре фестиваля выступит команда «Армия прекрасных половин» (АПУ ФСИН).
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