Рязанцы из общежития в Строителе показали совмещенную с ванной кухню

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Рязанцы из общежития в поселке Строитель показали, что в их доме 1952 года постройки кухня совмещена с ванной. Фото опубликовали в группе «
«21-й век, вот как живут люди в аварийных домах… И смешно, и печально, всем помогаем, а сами живем в трухе, где ванная и кухня в одном флаконе», — пожаловался автор поста.
Фото Сергея Лаврикова
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