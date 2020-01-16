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14:38, 16 января 2020 68

«Рельеф-Центр» подвел итоги новогоднего конкурса «Шар подарков»

«Рельеф-Центр» подвел итоги новогоднего конкурса «Шар подарков»

«Рельеф-Центр» — официальный партнер проекта «Новогодняя столица-2020» — определил победителей новогоднего фотоконкурса «Шар подарков».

«Фотолокации компании стали одними из самых популярных точек притяжения „Новогодней столицы-2020“, а фото с арт-объектами набрали более 9 000 лайков в Instagram», — рассказали представители «Рельеф-Центра».

С 7 декабря по 14 января рязанцы и гости города делали фото с елочными шарами компании и делились ими в Instagram с хэштегами #Рязань #НовогодняяСтолица #Рельефцентр. Все необходимые условия конкурса выполнили более 600 человек, которые и стали участниками итогового розыгрыша.

За время проведения конкурса QR-код, размещенный в шарах, отсканировали почти 5 000 раз, а самым популярным арт-объектом для участников стал елочный шар на улице Почтовой — в нем по QR-коду на сайт «Шар подарков» перешли 2 500 раз.

Среди десятков фото с новогодними елочными шарами «Рельеф-Центра» случайным образом выбрали 15 снимков. Результаты конкурса можно узнать на сайте.

Победителей конкурса ждут ценные подарки — продукция от стратегических брендов компании «Рельеф-Центр» Berlingo, «Гамма» и «Мульти-Пульти».


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