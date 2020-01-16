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15:18, 16 января 2020 160
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При обрушении шахты в Оренбургской области погиб рабочий

При обрушении шахты в Оренбургской области погиб рабочий

Один человек погиб в результате обрушения породы на руднике Гайского горнообогатительного комбината в Оренбургской области, сообщает региональное СУ СКР.

ЧП произошло рано утром в четверг. Рабочего засыпало породой в венитиляционном канале шахты.

Тело погибшего горняка подняли на поверхность с высоты более 1 тысячи метров.

Рудник после трагедии работает в штатном режиме.

Дело возбуждено по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных, горных или иных работ). Причины случившегося устанавливает специально созданная на предприятии комиссия.


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