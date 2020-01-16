Председатель воронежской облдумы прокомментировал послание президента

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Председатель воронежской облдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Нетесов принял участие в церемонии оглашения послания президента России Федеральному Собранию, сообщила пресс-служба облдумы.
Нетесов прокомментировал послание Владимира Путина. Он отметил, что обращение главы государства имело ярко выраженную социальную направленность.
«В нашем регионе есть все условия для успешной реализации „дорожной карты“, обозначенной Владимиром Путиным», — отметил он.
Так, депутаты облумы утвердили Стратегию-2035 — документ, который определяет приоритетные направления развития региона на долгосрочную перспективу.
Среди главных целей — устойчивый рост доходов населения и снижение уровня бедности в 2 раза. Владимир Нетесов отметил, что депутатский корпус регионального собрания совместно с исполнительной властью, экспертами и общественниками готов оперативно приступить к разработке законов, которые позволят исполнить все ключевые положения президентского Послания-2020.
«Что касается демографических вопросов, упор на которые сделал Владимир Путин, то в нашей области реализуется программы по повышению качества жизни граждан старшего поколения, действуют меры финансовой поддержкой семей при рождении детей — мы проиндексировали региональный материнский капитал до 150 тысяч рублей и увеличили число семей, которые получат данную выплату, также мы поддержали законодательную инициативу губернатора о предоставлении единовременной денежной выплаты в размере 200 тысяч рублей при рождении второго ребенка у женщин, не достигших возраста 28 лет. Благодаря всем этим факторам Воронежская область уже входит в пятерку лучших регионов по показателям нацпроекта «Демография», — отметил председатель воронежского парламента.
По словам Нетесова, задачи президентом поставлены масштабные, вполне конкретные.
«У нас есть приоритеты, четкие ориентиры, программа действий, понимание, что и как делать, чтобы повысить благосостояние граждан, уровень их доходов, улучшить экономический климат региона — именно эти темы обозначены, как первоочередные в послания президента», — заявил Нетесов.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЦентробанк отозвал лицензии у трех страховых компаний
|
cледующая новость →Рязанец организовал подпольный игровой клуб
ООО «РГМЭК» приглашает потребителей принять участие в пилотном проекте.