Председатель рязанской облдумы прокомментировал послание президента

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Председатель рязанской облдумы Аркадий Фомин прокомментировал послание Владимира Путина. По его словам, послание президента было сосредоточено на вопросах экономического развития, повышения благосостояния населения.
«Президент акцентировал внимание на том, что сегодня в обществе есть четкий запрос на перемены. При формировании программ, которые потом входят в национальные проекты, необходимо, прежде всего, советоваться с людьми, выяснять, какие направления наиболее востребованы. И такая работа в регионе ведется», — сказал Фомин.
Он отметил, что рязанцы активно проявляют себя в проектах, касающихся благоустройства территорий, реализации муниципальных инициатив. Эту практику намерены распространять на другие направления.
Фомин также обратил внимание на обозначенные Путиным демографические инициативы по сохранению здоровья граждан, поддержке материнства и детства.
«Одним из чувствительных и важнейших вопросов глава государства назвал устройство ребенка в ясли. У нас эта проблема тоже есть. На ее решение на 2020 год Федерация выделила региону 330 млн рублей. По инициативе фракции „Единая Россия“ в облдуме в бюджете региона на 200 млн увеличено финансирование на строительство яслей», — рассказал глава областного парламента.
Он добавил, что рязанские депутаты готовы на законодательном уровне решать поставленные президентом задачи и участвовать в контроле за их реализацией.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьДля Крещенских купаний в Милославском районе подготовят две купели
|
cледующая новость →Приставы незаконно забрали деньги у рязанской пенсионерки
Продолжение пенсионной реформы, перевод трудовых книжек и прав «в цифру», об это и о многом другом в публикации RZN.info.