Погибший на пожаре в Ряжском районе мужчина был инвалидом

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Фото: Издательство «Пресса»
Мужчина, который 15 января погиб на пожаре в селе Чирково Ряжского района, был инвалидом по здоровью. Об этом пишет издательство «Пресса».
Кирпичную многоквартирную постройку на улице Зеленой тушили четыре расчета. В квартире, откуда и начался пожар, обнаружили сильно обгоревшее тело 28-летнего мужчины. Накануне происшествия его видели пьяным.
«По предварительной информации, молодой человек отапливал жилище с помощью электронагревательных приборов, был заядлым курильщиком», — говорится в сообщении.
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На кортах академии за 2019 год прошло более 15 турниров различного уровня.