На улице Тимакова поймали наркомана-закладчика

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На улице Тимакова в Рязани задержали наркомана-закладчика. Об этом сообщила
25-летний молодой человек работал курьером интернет-магазина «синтетики», ранее его уже судили за за хранение наркотиков, разбой и грабеж.
В момент задержания у рязанца обнаружили контейнер со свертками, которые он раскладывал в тайники, общим весом 10 граммов. Последнюю «закладку» он сделал на улице Маяковского.
Выяснилось, что молодой человек официально нигде не работал, но ему нужны были деньги на наркотики.
«С первых дней 2020 года он стал закладчиком магазина в теневом сегменте сети интернет, однако план криминального обогащения в самом начале нарушили полицейские», — говорится в сообщении.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК.
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