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Утром в четверг, 16 января, на шести рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила
Из-за работ на водопроводе до 16:00 воды не будет в доме 36 на улице Керамзавод и в домах 5, 16 на улице Кирпичный завод.
До 17:00 воды не будет по следующим адресам:
Кроме того, после окончания работ воду дадут в доме 3 на улице Станкозаводской.
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Продолжение пенсионной реформы, перевод трудовых книжек и прав «в цифру», об это и о многом другом в публикации RZN.info.