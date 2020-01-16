На площади Попова незаконно продавали алкоголь

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В одном из рязанских магазинов, расположенных в районе площади Попова, незаконно продавали алкоголь. Об этом сообщил
Известно, что индивидуальный предприниматель торговал спиртным без лицензии. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 14.17.1 КоАП, которое направили в суд.
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Продолжение пенсионной реформы, перевод трудовых книжек и прав «в цифру», об это и о многом другом в публикации RZN.info.