Любимов заявил о сокращении средств на строительство Южного обхода в Рязани

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Фото: © RZN.info / Мария Аверкина
Стоимость строительства
Ранее губернатор говорил о том, что развязка на 189-м километре с выходом на 210-м в районе Протасово
По словам Любимова, Минтранс согласовал сумму в 20 млрд рублей, однако точная стоимость станет известна после того, как закончат проектно-сметную документацию.
«Сейчас продолжается проектирование и ведется параллельно согласование участков и примыканий, которые должны быть на этом обходе. Мы сейчас на этапе согласования документов, чтобы не упустить ничего», — рассказал губернатор.
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