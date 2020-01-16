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9:30, 16 января 2020 226
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Любимов заявил о сокращении средств на строительство Южного обхода в Рязани

Любимов заявил о сокращении средств на строительство Южного обхода в Рязани

Фото: © RZN.info / Мария Аверкина

Стоимость строительства Южного обхода в Рязани сократилась на 10 млрд рублей. Об этом в среду, 15 января, заявил глава региона Николай Любимов, передает ТАСС.

Ранее губернатор говорил о том, что развязка на 189-м километре с выходом на 210-м в районе Протасово обойдется в 30 млрд рублей. Работы должны завершить в 2024 году.

По словам Любимова, Минтранс согласовал сумму в 20 млрд рублей, однако точная стоимость станет известна после того, как закончат проектно-сметную документацию.

«Сейчас продолжается проектирование и ведется параллельно согласование участков и примыканий, которые должны быть на этом обходе. Мы сейчас на этапе согласования документов, чтобы не упустить ничего», — рассказал губернатор.


© RZN.info

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