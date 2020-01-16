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Из-за сломавшегося автобуса на Куйбышевском шоссе образовалась пробка, об этом
«На Куйбышевском шоссе, около остановки „Рязцветмет“ в правом ряду сломался рейсовый автобус, движение затруднено», — написал автор поста.
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», скорость потока машин не превышает десяти километров в час.
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