Госдума одобрила кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра

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Фото: Kremlin.ru
В четверг, 16 января, на заседании Госдумы утвердили кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства, передает
За это решение проголосовали 383 депутата, против голосов не было, воздержался 41 депутат.
Глава ФНС во время своего выступления перед депутатами заявил, что на должности премьера он намерен усилить работу кабмина по нацпроектам и улучшить бизнес-климат в стране.
Напомним, правительство России
Ранее президент Владимир Путин
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На кортах академии за 2019 год прошло более 15 турниров различного уровня.