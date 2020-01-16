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15:37, 16 января 2020 194
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Госдума одобрила кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра

Госдума одобрила кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра

Фото: Kremlin.ru

В четверг, 16 января, на заседании Госдумы утвердили кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства, передает ТАСС.

За это решение проголосовали 383 депутата, против голосов не было, воздержался 41 депутат.

Глава ФНС во время своего выступления перед депутатами заявил, что на должности премьера он намерен усилить работу кабмина по нацпроектам и улучшить бизнес-климат в стране.

Напомним, правительство России подало в отставку. Заявление Дмитрий Медведев сделал после послания президента Федеральному собранию.

Ранее президент Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра после встречи с ним.


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