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21:47, 16 января 2020 133
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Двоих шиловцев наградили за спасение женщин

Двоих шиловцев наградили за спасение женщин

Двоих шиловцев — Владимира Ивкина и Валерия Егорова — наградили за спасение женщин от вооруженного мужчины. В среду, 15 января, руководитель регионального СУ СКР Владимир Никешкин вручил им медали «За содействие», пишет издательство «Пресса».

Инцидент произошел 8 мая 2019 года. 45-летний местный житель напился и ворвался в дом бывшей супруги, где напал на нее и ее мать.

Как рассказал Валерий Егоров, он проезжал мимо на мотоцикле и увидел, как на улицу выбежала окровавленная женщина. Мужчина остановился, вызвал полицию и поспешил на помощь.

«Меня опередил 80-летний пенсионер Владимир Ивкин. Он схватился с полуголым мужчиной, который душил хозяйку. Вдвоем вытащили его из дома, скрутили и сдали приехавшему наряду полиции», — сказал Егоров.

Уголовное дело в отношении злоумышленника уже направили в суд.

Напомним, Владимир Ивкин был одним из кандидатов на звание «Человека года по версии РЗН. инфо», в результате голосования он занял второе место.


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