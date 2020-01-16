Двоих шиловцев наградили за спасение женщин

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Двоих шиловцев — Владимира Ивкина и Валерия Егорова — наградили за спасение женщин от вооруженного мужчины. В среду, 15 января, руководитель регионального СУ СКР Владимир Никешкин вручил им медали «За содействие», пишет издательство «
Инцидент произошел 8 мая 2019 года. 45-летний местный житель напился и ворвался в дом бывшей супруги, где напал на нее и ее мать.
Как рассказал Валерий Егоров, он проезжал мимо на мотоцикле и увидел, как на улицу выбежала окровавленная женщина. Мужчина остановился, вызвал полицию и поспешил на помощь.
«Меня опередил 80-летний пенсионер Владимир Ивкин. Он схватился с полуголым мужчиной, который душил хозяйку. Вдвоем вытащили его из дома, скрутили и сдали приехавшему наряду полиции», — сказал Егоров.
Уголовное дело в отношении злоумышленника уже
Напомним, Владимир Ивкин был одним из кандидатов на звание «Человека года по версии РЗН. инфо», в результате голосования он
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На кортах академии за 2019 год прошло более 15 турниров различного уровня.