Двое детей погибли при пожаре под Иркутском

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В Иркутской области спасатели при тушении пожара в доме обнаружили тела двоих детей,
Пожар в доме в Зиминском районе произошел в среду, 15 января. Известно, что трое детей находились дома одни. Пожар возник, по предварительным данным, из-за электротехнической неисправности.
В результате происшествия погибли трехлетней мальчик и двухлетняя девочка. Еще один ребенок пострадал, он получил ожоги и был госпитализирован.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум лицам».
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