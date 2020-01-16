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13:56, 16 января 2020 137
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Двое детей погибли при пожаре под Иркутском

Двое детей погибли при пожаре под Иркутском

В Иркутской области спасатели при тушении пожара в доме обнаружили тела двоих детей, сообщили на сайте СК.

Пожар в доме в Зиминском районе произошел в среду, 15 января. Известно, что трое детей находились дома одни. Пожар возник, по предварительным данным, из-за электротехнической неисправности.

В результате происшествия погибли трехлетней мальчик и двухлетняя девочка. Еще один ребенок пострадал, он получил ожоги и был госпитализирован.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум лицам».


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