Дом пенсионерки из ряжского села чуть не сгорел из-за пожара в сарае

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Фото: Издательство «Пресса»
В среду, 15 января, в селе Дегтяное Ряжского района произошел пожар. Около 14:00 на улице 1-го Мая загорелся сарай, пишет издательство «
На вызов выехали восемь пожарных и четыре автоцистерны. Огонь охватил двухэтажную постройку и угрожал жилому дому, принадлежащему 87-летней пенсионерке.
Пожар удалось потушить. По предварительной версии, его причиной могла стать неисправность электропроводки.
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Продолжение пенсионной реформы, перевод трудовых книжек и прав «в цифру», об это и о многом другом в публикации RZN.info.