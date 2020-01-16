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Фото: Издательство «Пресса»
Для Крещенских купаний в Милославском районе подготовят две купели. В ночь с 18 на 19 января на открытых водоемах мероприятий не будет, пишет издательство «
Окунуться местные жители смогут в купели Троицкого источника в Растегаевке и источнике преподобного Сергея Радонежского в Милославском.
Там установят освещение, организуют дежурство медиков и спасателей.
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