Центробанк отозвал лицензии у трех страховых компаний

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Банк России отозвал лицензии у трех страховых компаний из-за их добровольного отказа от работы. Информация об этом появилась на
В числе тех, кто лишился лицензии, оказались страховые компании «Чувашия — Мед», «Экип» и «Симаз-Мед».
Отмечается, что страховщики лишились лицензий на добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни.
Кроме того, у компании «Экип» ЦБ отозвал лицензию на добровольное имущественное страхование.
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