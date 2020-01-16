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14:31, 16 января 2020 110
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А что в кино? Драма «Особенные» и комедия «(НЕ)идеальный мужчина»

А что в кино? Драма «Особенные» и комедия «(НЕ)идеальный мужчина»

Фото: Kinopoisk.ru

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша RZN.info расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

В прокат выходит французская драма «Особенные», основанная на реальных событиях. Картина повествует о человеке, который взялся помогать людям с аутизмом.

Также на больших экранах зрители увидят фильм «Проксима» с Евой Грин в главной роли. Лента рассказывает об астронавте Саре, проходящей подготовку в России перед экспедицией на Марс.

Среди российских новинок недели комедия «(НЕ)идеальный мужчина». Главные роли в фильме исполнили Егор Крид и Юлия Александрова, а режиссер Роберт Эггерс представляет фантастический фильм ужасов «Маяк» с Робертом Паттинсоном в главной роли.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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