А что в кино? Драма «Особенные» и комедия «(НЕ)идеальный мужчина»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Kinopoisk.ru
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша RZN.info расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
В прокат выходит французская драма «Особенные», основанная на реальных событиях. Картина повествует о человеке, который взялся помогать людям с аутизмом.
Также на больших экранах зрители увидят фильм «Проксима» с Евой Грин в главной роли. Лента рассказывает об астронавте Саре, проходящей подготовку в России перед экспедицией на Марс.
Среди российских новинок недели комедия «(НЕ)идеальный мужчина». Главные роли в фильме исполнили Егор Крид и Юлия Александрова, а режиссер Роберт Эггерс представляет фантастический фильм ужасов «Маяк» с Робертом Паттинсоном в главной роли.
Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новость«Рельеф-Центр» подвел итоги новогоднего конкурса «Шар подарков»
|
cледующая новость →Двое детей погибли при пожаре под Иркутском
На кортах академии за 2019 год прошло более 15 турниров различного уровня.