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22:12, 15 января 2020 158
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Вынесен приговор по делу об избиениях в ярославской колонии

Вынесен приговор по делу об избиениях в ярославской колонии

В среду, 15 января, в Ярославле бывшего замначальника отдела колонии №1 Сергея Ефремова приговорили к четырем годам колонии общего режима по резонансному делу об избиении осужденного Евгения Макарова, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Ефремов, который обвинялся по пункту «а» части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения), заключил сделку со следствием, и его дело выделено в отдельное производство. Он первым из фигурантов предстал перед судом.

Кроме того, суд постановил лишить Ефремова звания капитана внутренней службы, а также права занимать руководящие должности в государственных органах на два года. Отягчающим обстоятельством суд признал совершение преступления в составе группы лиц.

Напомним, в июле 2018 года «Новая газета» опубликовала видео, на котором сотрудники исправительной колонии №1 в Ярославской области пытают заключенного.

Мужчину прижимали к столу, били резиновой дубинкой по пяткам и лицу, обливали лицо водой.

Сам заключенный, Евгений Макаров, рассказал, что пытку в воспитательной комнате сотрудники ФСИН устроили после того, как он устно выразил недовольство обыском, в ходе которого письмо от матери оказалось на полу среди разбросанных вещей.

Было возбуждено уголовное дело, а ФСИН начала проверять по всей стране случаи применения насилия в колониях. По данному делу были арестованы 15 сотрудников колонии. Позже появилось еще одно видео, сделанное в колонии №1, на нем сотрудники УФСИН избивали осужденных. В общей сложности по всем эпизодам побоев в колонии были арестованы 20 человек.


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