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Фото: Kremlin.ru
Владимир Путин предложил ежемесячные выплаты для детей от трех до семи лет включительно с 1 января 2020 года, об этом он сообщил 15 января на ежегодном послании к Федеральному собранию РФ.
Выплаты получат те семьи, в которых доход на члена семьи меньше прожиточного минимума, отметил президент.
Первоначально выплаты составят половину прожиточного минимума — 5,5 тысяч рублей, а в 2021 году могут вырасти вдвое.
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