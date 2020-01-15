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В Спасском районе оборудуют пять купелей для Крещенских купаний. Об этом пишет издательство «
В Спасске освящение воды и купание пройдет на старой пристани 18 января с 12:00 до 14:00. В ночь на 19 января окунуться в купель можно будет с 0:00 до 2:00.
Кроме того, купели оборудуют на Лакашинском озере, придти туда можно будет 19 января с 11:00 до 13:00.
В Троице место для купания организуют на реке Тысья — 19 января с 12:00 до 14:00. В селе Ижевское на озере — 18 января с 13:00 до 15:00 и 19 января с 0:00 до 2:00.
В деревне Агламазово окунуться можно будет в купели на территории святых источников — 18 января с 10:00 до 14:00 и 19 января с 3:00 до 6:00.
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