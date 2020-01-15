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В Рязанской области назначили нового транспортного прокурора,
Генпрокурор РФ назначил на пост старшего советника юстиции Алексея Сидорова. В органах прокуратуры Сидоров начал работать с августа 2002 года в должности помощника Ртищевского межрайонного прокурора прокуратуры Саратовской области.
Справка:
Алексей Сидоров родился 12 января 1980 года в Саратове. В 2002 году окончил Саратовскую государственную академию права.
В 2008 году Сидоров был назначен на должность заместителя Волгоградского транспортного прокурора Южной транспортной прокуратуры. С 2010 года занимал должность Липецкого транспортного прокурора Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
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