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В Рязани установили порядок рассмотрения и регистрации изменений фасадов зданий, сообщил
Отмечается, что нововведение поможет сохранить внешний архитектурный облик сложившейся застройки города.
«Порядок устанавливает условия регистрации проекта изменения фасадов, а также требования к внешнему оформлению фасадов зданий. Это не касается объектов индивидуального жилищного строительства, линейных объектов и объектов культурного наследия», — говорится в сообщении.
Проект постановления вступил в силу с 15 января.
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